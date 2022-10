Obbligo catene a bordo 2022 Lazio: quando scatta e in quali strade

Quando scatta l’obbligo delle catene a bordo o degli pneumatici invernali? E in quali strade del Lazio? Come ogni anno a novembre torna la prescrizione che impone la sostituzione delle gomme cosiddette “estive” a beneficio di quelle “da neve”. In alternativa è possibile viaggiare con le catene omologate per la propria auto al fine di incorrere nelle sanzioni ma soprattutto essere preparati a montarle in caso di necessità.

Quando scatta l’obbligo delle catene a bordo e fino a quando durerà

La normativa per quest’anno non è cambiata. Pertanto l’obbligo scatterà dal prossimo 15 novembre 2022 e resterà in vigore fino al 15 aprile 2023. Inoltre già dal 15 ottobre è possibile effettuare il cambio degli pneumatici, così come ci sarà tempo poi fino al 15 maggio per sostituirli nuovamente con quelli estivi.

Le multe

Com’è noto il provvedimento non è valido sull’intero territorio nazionale ma solo su determinate strade appositamente segnalate con la cartellonistica in loco. In queste aree in trasgressori rischiano multe che possono andare da un minimo di 41 euro ad un massimo di 169 nei centri abitati; più severe quelle nelle strade extra urbane (da 85 a 338 euro) mentre in Autostrada, nei tratti in cui vige l’obbligo, può arrivare a 318 euro partendo da un minimo di 80. Al momento del controllo può essere disposto il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici corretti e in caso di violazione si aggiungono ulteriori 84 euro di multa e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Quali sono le strade del Lazio in cui c’è l’obbligo delle catene a bordo

Questo, secondo il portale Neve Italia, l’elenco delle strade del Lazio dove dal 15 novembre sarà in vigore l’obbligo delle catene a bordo (o degli pneumatici invernali):

SS 17 “Dell’appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” dal km 0 al km 12,250

“Dell’appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” dal km 0 al km 12,250 SS 155 “di Fiuggi” dal km 2,100 al km 3,050

dal km 2,100 al km 3,050 SS 156 “Dei Monti Lepini” dal km 5,100 al km 24,000

dal km 5,100 al km 24,000 SS 2 “Via Cassia” dal km 41,400 al km 61,900 dal km 68,600 al km 79,750, dal km 86,900 al km 97,600

dal km 41,400 al km 61,900 dal km 68,600 al km 79,750, dal km 86,900 al km 97,600 SS 214 “Maria E Isola Casamari” dal km 0 al km 29,600, SS 260 “Picente” dal km 29,462 al km 48,330

dal km 0 al km 29,600, SS 260 “Picente” dal km 29,462 al km 48,330 SS 4 “Via Salaria” dal km 97,000 al km 144,958, SS 471 “Di Leonessa” dal km 15,785 al km 38,630

dal km 97,000 al km 144,958, SS 471 “Di Leonessa” dal km 15,785 al km 38,630 SS 5 “Via Tiburtina Valeria” dal km 37,000 al km 65,000

dal km 37,000 al km 65,000 SS 578 “Salto Cicolana” dal km 0 al km 49,571, NSA 574 ex-S.S. 578 “Salto Cicolana” dal km 10,200 al km 13,325

dal km 0 al km 49,571, NSA 574 ex-S.S. dal km 10,200 al km 13,325 SS 6 “Via Casilina” tra i km 30,300 al km 40,880, dal km 51,000 al km 80,020, dal km 42,320 al km 48,800, dal km 88,800 al km 136,675 e dal km 140,225 al km 150,353

tra i km 30,300 al km 40,880, dal km 51,000 al km 80,020, dal km 42,320 al km 48,800, dal km 88,800 al km 136,675 e dal km 140,225 al km 150,353 SS 630 “Ausonia” dal km 0 al km 2,850

dal km 0 al km 2,850 SS 690 “Avezzano” dal km 39,350 al km 41,500

dal km 39,350 al km 41,500 SS749” Sora – Cassino” dal km 21,400 al km 34,800

Leggi anche: Bonus trasporti, in arrivo nuovi fondi? La decisione del Governo. Cosa cambia, requisiti e chi può fare domanda

Obbligo catene a bordo su Pontina e GRA?

Che dire invece di due tra le principali arterie di Roma e Provincia? C’è l’obbligo delle catene a bordo sulla SS148 Pontina e sul Grande Raccordo Anulare di Roma? Scorrendo l’elenco soprascritto sembrerebbe di no. Ad ogni modo nei prossimi giorni, come appreso dalla Redazione de Il Corriere della Città, Anas (che gestisce entrambe le strade) diramerà la nota con l’elenco completo delle strade del Lazio in cui sarà in vigore l’obbligo delle catene a bordo da novembre al prossimo aprile e vedremo se saranno ricomprese oppure no.

Leggi anche: Bonus moto e scooter 2022: a chi spetta, requisiti e come richiederlo