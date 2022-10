Sono ore da incubo per un gruppo di passeggeri diretti a Roma. Un volo della compagnia Ryanair, programmato inizialmente per le 6.40 di stamattina, lunedì 24 ottobre 2022, è stato cancellato e successivamente spostato alle 20.00 di stasera. A conti fatti dunque, se le nuove tempistiche (con un ritardo monstre) saranno rispettate, il volo atterrerà a Fiumicino ben tredici ore dopo rispetto a quanto previsto.

Come chiedere il risarcimento per il volo Brindisi Roma Ryanair in ritardo oggi 24 ottobre 2022

Secondo quanto segnalato dal portale ItaliaRimborso il caso presenterebbe i margini per poter chiedere un indennizzo economico. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Ryanair Brindisi Roma è possibile usare il form presente nel sito italiarimborso.it (qui il link diretto). Secondo il portale è possibile ottenere 250 euro quale forma di compensazione pecuniaria.

Il volo diretto a Roma

Il volo, come si può verificare sul sito della compagnia aerea, riporta un ritardo record di oltre tredici ore. La tratta in oggetto è quella di Brindisi Roma con numero identificativo FR3075. Stando così le cose i passeggeri saranno costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Brindisi (ne sono già passate sei), vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:40 e riprogrammato solamente alle 20.00.

