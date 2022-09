Ryanair dice addio ai biglietti low cost: ‘I prezzi aumentano’

L’aumento del gasolio sta creando difficoltà in vari settori, non in ultimo nelle compagnie aeree anche quelle che conosciamo come compagnie low cost, vedi la Ryanair che, proprio a causa del caro gasolio, ha detto “addio ai biglietti low cost”.

È stato Andreas Gruber, ceo di Laudamotion, del gruppo Ryanair ad annunciare che “il prezzo medio di un biglietto Ryanair aumenterà del 40 o 50 euro”. Una misura che la compagnia aveva annunciato già diverso tempo fa.

Aumento del prezzo dei biglietti

Nonostante la compagnia stia cercando di far fronte all’aumento dei prezzi con escamotage, come acquistare paraffina per le sue scorte e stipulare contratti a tempo determinato, questi mezzi non sono sufficienti per ammortizzare la levitazione del carburante.

Si tratta di una misura, quella di aver dovuto aumentare i prezzi dei biglietti che non ha adottato solo la Rayanair, ma anche altre compagnie di viaggio.

In questa situazione di recessione la compagnia aerea, nota come la compagna dei voli low cost può, però, contare su una risalita delle richieste, dopo aver trascorso il periodo della pandemia da Covid 19 un periodo estremamente critico. È sempre Gruber a fare un bilancio e evidenziare l’aumento della richiesta e quindi dei passeggeri sulla Ryanair.