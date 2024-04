Oggi lo sciopero dei trasporti a Roma: si fermano metro, bus e treni | Aggiornamenti in tempo reale

Oggi venerdì 26 aprile 2024 è stato proclamato lo sciopero dei trasporti. A Roma interessa l’intera rete del trasporto pubblico locale: le corse pertanto non saranno garantite. La situazione in tempo reale con tutti gli aggiornamenti.

Disagi in vista stamattina per i pendolari romani alle prese con lo sciopero nazionale dei trasporti che nella Capitale va a toccare tutte le aziende che gestiscono il trasporto pubblico. Atac, Cotral ma anche Troiani e Roma TPL, con corse non garantite per gran parte della mattinata. La mobilitazione, lo ricordiamo, avrà durata di 4 ore durante le quali i collegamenti saranno a rischio. Ma qual è la situazione in questo momento?

Sciopero Roma oggi 26 aprile 2024: le modalità dello sciopero

Intanto, in attesa di capire le ripercussioni che lo sciopero avrà sull’intera rete TPL, vediamo quali saranno le modalità di svolgimento della protesta. Lo stop sarà di 4 ore e scatterà dalle 8,30 proseguendo poi fino alle 12,30. A Roma l’agitazione indetta dai Sindacati interesserà le reti Atac, RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap.

Possibili conseguenze, dunque, in queste ore per bus, filobus, tram, metropolitane e per la Termini-Centocelle. Disagi attesi anche nella ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e per la Roma-Civita Castellana-Viterbo, gestite da Cotral. Nel Lazio, a rischio anche e linee bus extraurbane che fanno parte della stessa rete Cotral. Al momento non risulta invece coinvolta la rete Trenitalia.

Sciopero trasporti: la situazione in tempo reale a Roma e nel Lazio

I motivi dello sciopero

La mobilitazione è stata indetta al livello nazionale dal sindacato Faisa Confail. Di seguito le motivazioni addotte:

L’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti;

Le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale

Per i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro

Adesione ai precedenti scioperi

