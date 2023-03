Omicidi Finizio e Fiore, spunta un arsenale: un arresto

Le indagini per gli omicidi di Andrea Fiore e Luigi Finizio, sono tutt’altro che chiuse. È stato proprio nell’ambito di queste attività investigative che gli inquirenti hanno trovato un arsenale in una casa di Pietralata, ieri notte. Sono 11 le armi da fuoco tra pistole e fucili rinvenuti dalla squadra mobile di Roma a casa di un uomo.

L’arresto del possessore delle 11 armi da fuoco che aveva nascoste in casa

Per il proprietario di quel fucile calibro 12 con canna mozza, pistola mitragliatrice calibro 7.65 e altre 9 pistole di vario calibro è scattato l’arresto che dovrà essere convalidato nelle prossime ore. L’idea della Direzione Distrettuale Antimafia che sta coordinando le indagini per gli assassini di Luigi Finizio, colpito a morte mentre si trovava al distributore di benzina nella sera del 13 marzo e di Andrea Fiore ucciso con un’arma da fuoco domenica 26 marzo, nella sua casa di via Pisoni, è che il ritrovamento di pistole, fucili e munizioni possa in qualche modo esser collegato a quelle due esecuzioni avvenute a distanza di meno di due settimane una dall’altra nel quartiere del Quadraro.

In cerca di risposte anche dal 43enne arrestato due giorni fa per l’omicidio Fiore

Intanto solo due giorni fa è stato fermato un uomo che è ritenuto coinvolto nell’omicidio di Andrea Fiore. Daniele V. è finito in manette, perché sul luogo del delitto in cui è stato trovato il corpo senza vita del carrozziere è stato trovato il suo portafogli.

Ora gli investigatori sono chiamati a mettere insieme tutti gli elementi emersi dalle indagini, nella speranza forse che proprio i due arrestati possano aiutare a fare luce su due esecuzioni che sembrano strettamente collegate. Non è escluso che nelle prossime ore possano esserci ulteriori sviluppi investigativi che contribuiscano a fare luce sui due omicidi. Anche se, almeno per il momento, non sembrerebbe che il 43enne Daniele V, sia intenzionato a collaborare con le attività investigative.