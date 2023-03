Omicidio Mario Cerciello Renga, ‘Non sono un killer’: Gabriel Natale Hjorth si dichiara innocente

È stato arrestato il 27 luglio del 2019 con l’accusa di aver ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. Gabriel Natale Hjorth si continua a professare innocente e lo fa anche tramite alcune lettere nelle quali ‘grida’ la sua estraneità a quell’omicidio. ‘Non sono perfetto, ma non sono neanche un killer’ scrive il giovane condannato in Appello a 22 anni di carcere per un omicidio del quale è stato ritenuto l’autore materiale Finnegan Lee Elder, quest’ultimo condannato a 24 anni per aver accoltellato a morte il militare.

Si resta in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione

Un pronunciamento quello del collegio giudicante di secondo grado che va ad alleggerire la posizione processuale di entrambi gli imputati, visto che in primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Ora, però, l’ultima parola spetta ai giudici della Corte di Cassazione. Un pronunciamento annunciato per il 15 marzo prossimo.

I due giovani oggi imputati per l’assassinio del 35enne Mario Cerciello Rega, sarebbero stati accompagnati da un conoscente, Sergio Brugiatelli a comprare la droga. Mentre era in atto la compravendita, però, sono arrivati i Carabinieri che hanno messo in fuga i due acquirenti che, prima di scappare, hanno rubato la borsa di colui che aveva fatto da tramite con il pusher.

L’aggressione a coltellate al vicebrigadiere

In un secondo momento i due ragazzi avrebbero telefonato a Sergio B. per chiedergli cocaina e soldi in cambio della sua borsa. Si sono dati appuntamento, ma Elder e Natale, quel giorno il 26 luglio del 21029, si sono trovati di fronte a due Carabinieri, Mario Cerciello Rega e un collega. Tra i due imputati per omicidio e i due militari ne è nata una colluttazione finché Elder avrebbe accoltellato Rega ben undici volte. Adesso si aspetta la decisione della Cassazione che arriverà a giorni, mentre solo la scorsa settimana il giudice monocratico del tribunale di Roma ha condannato a due mesi un Carabiniere accusato di misura di rigore non consentita, in quanto avrebbe bendato Gabriel Natale Hjorth in caserma dopo l’arresto.