Omicidio Michelle Causo, in migliaia alla fiaccolata per la 17enne uccisa a Primavalle

C’è stata grandissima partecipazione alla fiaccolata organizzata ieri sera dai compagni di Michelle Causo, la 17enne brutalmente uccisa a Primavalle la settimana scorsa. Un corteo silenzioso per le vie del quartiere per chiedere giustizia ma anche chiarezza per far luce sull’atroce delitto sul quale, a distanza di giorni, ancora rimangono troppi interrogativi. In strada ieri nel tardo pomeriggio c’erano anche i familiari di Michelle e poi Flavio, il fidanzato. Nessuno si dà pace per quanto successo. Nessuno riesce a dare una spiegazione a quell’orrore che ha spezzato la vita ad una giovanissima con tutto il futuro davanti.

Roberto Gualtieri presente alla fiaccolata per Michelle Causo ieri 3 luglio 2023

A Primavalle per ricordare Michelle. A scrivere è Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, che ieri ha voluto prendere parte in prima persona al corteo organizzato dal Liceo che frequentava la ragazza, il Liceo Gassman. “Credo ci siano poche circostanze più dolorose che ritrovarsi a piangere una giovane strappata alla vita dalla violenza di chi l’ha uccisa barbaramente – prosegue il Sindaco – Ho voluto essere presente per esprimere il dolore di Roma Capitale e portare la vicinanza e l’affetto di tutte le romane e di tutti i romani ai suoi familiari, ai suoi amici, a Flavio, a tutti i suoi compagni, ai suoi insegnanti e al preside del Liceo Gassman, la sua scuola, e a tutti coloro i quali le hanno voluto tanto bene. Tutti la ricordano come una giovane donna gioiosa, che non meritava di conoscere questa terribile violenza”.

“Basta violenza”

Il messaggio del Primo Cittadino è anche per chiedere che “la giustizia faccia il suo corso” e per dire basta alla violenza in ogni sua forma. “La nostra comunità vuole essere solidale con chi soffre e, pure in un momento così duro, vuole dare un messaggio positivo, di amore, di vicinanza, di sostegno e di speranza – prosegue Gualtieri – Noi sentiamo la responsabilità che deve coinvolgere tutte le istituzioni, la città, rispetto a fenomeni che vediamo terribilmente presenti: la violenza contro le donne, il rifiuto della libertà e dell’autonomia delle donne, che spesso porta a gesti di violenza”.

“Avvertiamo anche tutta l’urgenza di affrontare il grande tema della sofferenza e delle difficoltà di un’intera generazione, che ha bisogno di strumenti per essere sostenuta e aiutata: la scuola e la comunità educante sono fondamentali per questo. Non servono in questi momenti molte parole, serve la vicinanza e l’impegno comune che, come istituzioni, cercheremo di assumere per capire come meglio possiamo fare la nostra parte. Ciao Michelle!”

Domani i funerali di Michelle Causo

Domani intanto, mercoledì 5 lugli0 2023, si terranno i funerali della ragazza. L’ultimo saluto alla giovane 17enne Michelle Maria Causo si terrà alle ore 11 nella chiesa della Presentazione a Primavalle.