Omicidio Primavalle, la disperazione del fidanzato di Michelle: ‘Tra due anni ci saremmo sposati’

Erano fidanzati da quasi due anni. Flavio e Michelle, la 17enne il cui corpo è stato trovato esanime in un carrello della spesa in via Borgia nel quartiere di Primavalle a Roma, progettavano una vita insieme. I due si erano promessi amore e avevano anche deciso che tra due anni si sarebbero sposati. Un dramma infinito per il giovane Flavio che non si dà pace, ma che vuole portare avanti a ogni costo l’impegno preso nei confronti della sua Misci. E così ha comprato le fedi come simbolo di un amore che neanche la morte può spezzare.

La disperazione di Flavio, il fidanzato di Misci

È sotto choc, non riesce a farsi capace che la sua fidanzata non c’è più. La cerca nei ricordi, nel tempo passato insieme a progettare e sognare un futuro insieme. La disperazione di Flavio aumenta con il trascorrere dei giorni. Il tempo che passa, da quando ha appreso che la sua Michelle è stata barbaramente uccisa, non fa altro che acuire la mancanza. In tanti sostengono il ragazzo in questo momento di grande dolore, nel quale non riesce a farsi capace di quanto accaduto.

Due quartieri, Torrevecchia e Primavalle, uniti nel dolore

Ma non è, per, solo il dolore di Flavio, dei genitori e dei familiari di Michelle, è il dolore di due quartieri, Torrevecchia e Primavalle, che piangono insieme la morte di una giovane piena di speranze e progetti di vita troncati da quello che lei pensava essere un amico. Ma sono proprio i due quartieri a non voler dimenticare, ma soprattutto a non riuscire a perdonare quello che è stato fatto a Misci. Se gli amici, subito dopo il rinvenimento del cadavere avevano dichiarato: ‘È un uomo morto’, dello stesso avviso si sono dimostrati anche i familiari della 17enne. Con il trascorrere dei giorni la tensione sale, mentre è attesa per domani la fiaccolata organizzata dal liceo Gassman, la scuola frequentata dalla piccola Michelle.