Ondate di calore, allerta a Roma anche nel weekend: sabato e domenica da bollino rosso (MAPPA)

Ancora caldo e soprattutto allarme per le ondate di calore. Si mantiene alta l’allerta a Roma e nel Lazio con temperature roventi anche domani e dopodomani, sabato 2 e domenica 3 luglio. Nel bollettino diramato dal Ministero della Salute la Capitale, come ormai da diversi giorni, figura nell’elenco delle città più critiche.

Roma bollino rosso sabato 2 e domenica 3 luglio 2022

Il Ministero ricorda che le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. A Roma, come praticamente da tutta la settimana, anche nel weekend l’allerta è di livello 3 ovvero quella massima.

Cosa significa

Il livello 3 di allerta indica come detto condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Rischi per la salute possono manifestarsi allora soprattutto nelle categorie più fragili come gli anziani e i bambini. In questo articolo alcuni consigli utili per evitare gli effetti negativi del caldo.

Le altre città

Domani il bollino rosso sarà in gran parte di Italia. Eccezioni, con il livello 1 di allerta (gialla), Genova, Torino e Venezia per domani. Andrà meglio domenica anche ad Ancona, Genova, Palermo e nuovamente Torino e Venezia.

