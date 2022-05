Ordine dei medici, l’approvazione del bilancio finisce quasi in rissa: ‘Vergogna!’, interviene la polizia (VIDEO)

Lo definiscono un “vero colpo di mano”. E quella che doveva essere una tranquilla assemblea per l’approvazione del bilancio si è trasformata quasi in una rissa. Con tanto di intervento della polizia. Oltre che di minacce di ricorsi legali. Urla come se si fosse al mercato, invece la location era di quelle prestigiose, l’hotel Marriott Rome Park alla Muratella.

Leggi anche: Roma, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne

La votazione

Per entrare occorreva essere accreditati. Ma la procedura per farlo non è delle già veloci. L’adesione, poi, contrariamente a quanto previsto, è stata molto alta. La sala è praticamente piena e fuori ci sono ancora moltissimi medici che vogliono entrare per esprimere il loro voto. Ma dentro il presidente dell’ordine Antonio Magi decide di iniziare le procedure di approvazione del bilancio. Oltretutto per alzata di mano. Questo mentre decine di persone stavano ancora ultimando le procedure di accreditamento.

L’associazione “Contiamoci”: ‘Farsa all’Ordine dei Medici”

Da fuori, i medici che non sono potuti entrare iniziano a urlare “Vergogna, vergogna”. «Un gran numero di medici aventi diritto di voto, in attesa di accreditamento all’esterno dell’hotel Marriot, è stato escluso dall’assemblea». A dirlo i rappresentanti dell’associazione ContiamoCi!, che poi hanno aggiunto «Si è proceduto furtivamente alle operazioni di voto per alzata di mano e con un conteggio approssimativo dei consensi. La votazione dunque si è svolta non soltanto in seno a una assemblea illegittimamente costituta, ma addirittura trascurando le deleghe presenti».

E non solo. «A suggello della farsa, è anche stato consegnato un premio ad alcuni medici vaccinatori, i quali sono stati fatti entrare in sala dal retro della struttura». La contestazione è stata durissima. Tutto è stato filmato e i video sono stati consegnati ai legali dell’associazione, che sono pronti a fare ricorso. Sono state chiamate le forze dell’ordine, perché davanti all’hotel si era creato il caos. I voti contrari non sarebbero stati conteggiati. L’ordine dei medici, il più numeroso d’Italia con i suoi 47 mila iscritti, non ha commentato l’accaduto.

Leggi anche: Roma, maniaco si traveste da Sailor Moon e va nel parco per ‘toccarsi’ davanti ai bambini (VIDEO)