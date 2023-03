Ostia, forzano l’ingresso e ripuliscono il distributore automatico di snack: caccia ai ladri

Ostia. Hanno forzato la porta di ingresso e una volta entrati hanno messo a segno il colpo. A finire nel mirino dei ladri – la cui identità è tutt’ora ignota- un distributore automatico di snack e bevande completamente ripulito del denaro presente al suo interno. I malviventi hanno agitato indisturbati nella notte e quando ci si è accorti dell’accaduto era ormai troppo tardi. Scattato l’allarme, sul posto sono poi giunti i carabinieri che stanno attualmente conducendo le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Il furto nella notte al distributore automatico

I fatti sono avvenuti nella notte a cavallo tra domenica 5 e lunedì sei marzo. Siamo ad Ostia e precisamente presso la sede centrale del X Municipio in Piazza della Stazione Vecchia. Qui, alcuni malviventi hanno pensato bene di forzare l’ingresso della struttura e una volta dentro hanno ripulito del denaro il distributore automatico di snack che vi era all’interno. I ladri hanno agito indisturbati nel buio della notte ed una volta messo a segno il colpo sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Quando ci si è accorti dell’accaduto era ormai troppo tardi. Nella fattispecie, l’allarme è scattato lunedì mattina quando il furto è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Ostia che stanno attualmente conducendo le indagini e tutti gli accertamenti del caso. Al momento l’identità dei ladri non è nota ma sono in corso le indagini per assicurare i malviventi alla giustizia e, dunque, anche per scongiurare il ripetersi di tali, pericolosi episodi. La caccia ai ladri è aperta.