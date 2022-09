Ostiense, vende alcolici a minorenni: multa di 5mila euro al titolare di un supermercato

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo hanno effettuato mirati servizi di controllo nella Capitale. Nei guai è finito il titolare di un supermercato di via Ostiense.

Vende alcolici ai minorenni: attività chiusa per 15 giorni

Particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi commerciali: durante un controllo all’interno di un supermercato di via Ostiense, il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 5 mila euro per aver venduto alcolici a minorenni con conseguente richiesta di chiusura dell’esercizio per 15 giorni.

Gestiva un camion bar senza licenza

Durante i servizi di controllo presso la linea B della metro, fermata “Basilica San Paolo”, gli agenti della Polizia hanno fermato 130 persone, 48 veicoli ed elevato 4 multe al Codice della Strada. Nel corso dei controlli è stato sanzionato anche il titolare di un camion/bar risultato privo di licenza.