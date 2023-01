Papa Ratzinger: aperte le grotte Vaticane, decine di turisti in fila per omaggiare il Santo Padre

La morte di Papa Ratzinger avvenuta a ridosso della fine dell’anno, lo scorso 31 dicembre, ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della chiesa. L’affetto e la vicinanza dei fedeli non è tuttavia mancata. Numerose, infatti, le persone accorse in Piazza San Pietro per i funerali del Pontefice che si sono tenuti lo scorso 5 gennaio. Un momento commosso e sentito, al quale ha fatto seguito la sepoltura del Pontefice presso le Grotte Vaticane e precisamente, nella tomba che — prima della beatificazione avvenuta nl 2011 — apparteneva a Carol Wojtyla.

Dove verrà sepolto Papa Ratzinger? Domani i funerali di Benedetto XVI

Aperte le Grotte Vaticane per fare visita a Papa Ratzinger

Aperte a partire da oggi, domenica 8 gennaio, le Grotte Vaticane così da permettere ai fedeli di far visita alla tomba Santo Padre. A renderlo noto, ieri, il Vaticano. Numerosi coloro che si sono già recati presso la Basilica di San Pietro per rendere il loro omaggio a Papa Ratzinger. Da questa mattina, infatti, cittadini provenienti dalla Capitale ma anche da diverse regioni, nonché turisti, sono in fila per entrare, attendendo pazientemente il loro turno e poter così salutare per l’ultima volta Benedetto XVI.

Dove si trovano le Grotte Vaticane

Le Grotte Vaticane si trovano sotto la Basilica di San Pietro, a tre metri di profondità dal pavimento. Oltre a Papa Benedetto XVI, le Grotte Vaticane ospitano oltre 90 papi che si sono succeduti nella storia della cristianità. Ma dove si trova di preciso il papa emerito? Come anticipato, il Pontefice è stato sepolto nella tomba che prima delle beatificazione apparteneva a Carol Wojtyla, poi spostato nella Cappella di San Sebastiano. ‘Benedictus PP VXI’: questa la scritta che si legge nell’epigrafe impressa sulla lapide.

Le condizioni di salute di Papa Ratzinger

Benedetto XVI è spirato all’età di 95 anni e le sue condizioni di salute erano piuttosto serie e precarie. A renderlo noto, nel corso dell’udienza generale dello scorso 28 dicembre, Papa Bergoglio che aveva chiesto ai fedeli di pregare per lui e di stargli vicino in un momento dell’esistenza così delicato e difficile.