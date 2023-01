Papa Ratzinger può diventare Santo? La richiesta e come funziona la santificazione

Si sono da poco conclusi i funerali di Papa Ratzinger nella Città del Vaticano e la folla di 50.000 persone in piazza ha acclamato la sua santificazione. Joseph Ratzinger può davvero diventare Santo? Ecco come funziona la santificazione, qual è la procedura e quanto tempo servirà.

Papa Ratzinger può diventare Santo?

Durante il funerale di oggi in Vaticano è accorsa una folla di oltre 50.000 persone da tutto il mondo per porgere l’ultimo saluto al Papa. Migliaia di fedeli hanno invocato la santificazione di Benedetto XVI, ma sarà davvero possibile? La risposta è sì. Alcuni cardinali danno la sua santificazione quasi per scontata, basti pensare che dal 1958 ad oggi tutti i Papi sono diventati Santi. Come funziona? Quali sono le tempistiche?

La richiesta di Santificazione e come funziona

Per la santificazione sono necessari tre passaggi: prima di tutto la canonizzazione del Papa, il conferimento del titolo “Dottore della chiesa”, e solo infine arriva la beatificazione. Lo storico delle religioni Alberto Melloni ha spiegato al Resto del Carlino che, in questo caso, la decisione spetta alla Chiesa Cattolica apostolica Romana, ma il ruolo cruciale è di Papa Bergoglio. Infatti, la procedura può richiedere un tempo brevissimo oppure molto lungo.

Quando diventerà Santo Papa Ratzinger?

Questo è il grande interrogativo dei fedeli di tutto il mondo che vorrebbero una santificazione immediata: “Quando diventerà Santo Benedetto XVI?”. L’iter burocratico non è dei più semplici e l’unica abbreviazione che crea un precedente è quella di Papa Wojtyla, morto nel 2005 e diventato santo nel 2014. Ci sono voluti soltanto 9 anni grazie all’abbreviazione concessa a Giovanni Paolo II proprio da Papa Ratzinger. I fedeli dovranno aspettare perché anche se Papa Francesco richiedesse una velocizzazione delle pratiche (e non è detto che lo faccia), servirà almeno una decina di anni affinché Benedetto XVI diventi Santo.