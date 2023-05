Parata del 2 giugno 2023 a Roma, come cambia la viabilità: strade chiuse e orari

La parata del 2 giugno a Roma, evento che attrae migliaia di persone, è ormai alle porte. Ma, insieme alla bellezza della Festa, i romani dovranno fare i conti con strade chiuse e mobilità modificata. Ecco come cambia la circolazione a Roma in occasione del 2 giugno, una Festa cerchiata rossa nel calendario di tutti gli italiani, che si apprestano a vivere un evento speciale come la nascita della Repubblica Italiana, giunta al suo 77° anniversario. Donne e uomini delle forze armate e delle organizzazioni civili sfileranno dinanzi alle più alte autorità dello Stato su via dei Fori Imperiali, dove sono state allestite le tribune per il pubblico. Nei cieli della Capitale, non mancherà lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni inizieranno alle 9.15, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle altre cariche istituzionali, renderà omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, con la deposizione di una corona di alloro con il nastro tricolore. A seguire, il Capo dello Stato riceverà in via di San Gregorio i reparti delle forze armate e passerà in rassegna i militari schierati lungo viale delle Terme di Caracalla. Alle 10.30 circa avrà inizio la parata militare sulla via dei Fori Imperiali, che vedrà la partecipazione di circa 3000 persone tra militari e civili, con 170 cavalli e 70 mezzi pesanti. La sfilata sarà aperta da 300 sindaci in fascia tricolore, a rappresentare le istituzioni locali che hanno affrontato l’emergenza sanitaria. La parata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky TG24.

Le limitazioni alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della parata e delle prove, sono state previste delle limitazioni alla viabilità in alcune zone del centro storico. Già da martedì 30 maggio è stata chiusa al traffico via dei Fori Imperiali per il montaggio delle tribune. Da mercoledì 31 maggio sono state interdette alla circolazione anche viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono state chiuse anche via Nazionale e le strade ad essa afferenti per l’arrivo dei mezzi pesanti. Nella notte tra giovedì e venerdì saranno chiuse anche piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via L. Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo. Si consiglia di consultare i siti di Roma Mobilità e del Comune di Roma per maggiori informazioni sulle strade chiuse e sui percorsi alternativi.

Le modifiche ai trasporti pubblici

Anche i trasporti pubblici subiranno delle modifiche per la parata del 2 giugno. Alcune linee di autobus saranno deviate o limitate nel loro percorso a causa delle chiusure stradali. In particolare, le linee interessate sono: 23-30-40-44-51-53-60-62-63-64-70-75-81-83-85-87-95-117-118-130F-160-170-175-186-271-280-492-628-C3-H-N2-N5-N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N18-N25. Si consiglia di consultare il sito di Atac per maggiori dettagli sulle deviazioni. La metropolitana, invece, funzionerà regolarmente, ma alcune stazioni potrebbero essere chiuse o limitate per motivi di sicurezza. In particolare, le stazioni interessate sono: Colosseo, Cavour e Circo Massimo della linea B e Barberini, Spagna e Flaminio della linea A. Si consiglia di consultare il sito di Met.Ro per maggiori informazioni sulle stazioni.

Le iniziative culturali

Per celebrare la Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura ha deciso di offrire l’ingresso gratuito ai musei, alle aree e ai parchi archeologici e ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. Tra i musei aperti gratuitamente a Roma ci sono: il Colosseo, i Fori Imperiali, il Palazzo Massimo alle Terme, le Terme di Diocleziano, il Museo Nazionale Romano, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, la Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Nazionale d’Arte Orientale, il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini e molti altri. Si consiglia di consultare il sito del Ministero della Cultura per l’elenco completo dei musei aperti e le modalità di prenotazione. Inoltre, saranno aperti al pubblico anche il Vittoriano e Palazzo Venezia, con visite guidate gratuite. Si consiglia di consultare il sito del Polo Museale del Lazio per maggiori informazioni sulle visite.