Pasquetta, boom di presenze sul litorale romano: spiagge, pinete e ristoranti presi d’assalto

Nonostante gli ultimi giorni il tempo si sia mostrato alquanto incerto, lasciando spazio anche a abbondanti piogge, per la gioia di tutti i gitanti la giornata di Pasquetta ha lasciato spazio a un bel sole che ha consentito gite fuoriporta, una priva passeggiata in riva al mare e escursioni in campagna e in montagna. Ma le mete preferite si sono rivelate, ancora una volta, le località di mare.

Le località del litorale romano hanno registrato il tutto esaurito

Anzio, Nettuno, Torvaianica, Ostia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia sono state letteralmente prese d’assalto nella speranza di prendere un po’ di tintarella e magari, per i più temerari, concedersi anche il primo bagno in vista della stagione più calda ormai alle porte. Tantissimi hanno affollato i litorali romani e non solo. Qualcuno ha scelto i ristoranti, altri si sono ‘armati’ di zainetti pieni di vettovaglie e hanno stazionato sulle spiagge.

Per l’occasione stabilimenti balneari e locali di ristoro si sono fatti trovare pronti ad accogliere i tanti gitanti, sia romani sia anche stranieri che hanno scelto di raggiungere il mare. Si è registrato il tutto esaurito, per una giornata che sembra aver riservato belle sorprese non solo ai turisti, ma anche agli operatori commerciali.

In molti hanno optato per una giornata al parco

Non è mancato anche chi ha semplicemente scelto di arieggiare le case di mare, in vista dell’estate. Un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia di familiari e amici in una località balneare che li accoglie per tutta la stagione estiva. Seppure in numero minore, sono stati scelti anche parchi come: Villa Guglielmi a Fiumicino, la pineta di Castelfusano a Ostia, il Vivaio di Maccarese, la Macchiagrande a Fregene. Sono state preferiti luoghi all’aperto e solo in pochi hanno optato per gite turistiche tra i monumenti della Roma antica.