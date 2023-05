Paura a Roma, auto si ribalta a Colle Salario: grave una donna, strada chiusa e traffico in tilt (FOTO)

Incidente pochi minuti fa a Roma nella zona di Colle Salario. Un’auto, in circostanze in fase di accertamento, è finita ribaltata sulla carreggiata. La persona alla guida, mentre scriviamo, si trova ancora all’interno del veicolo. Da capire le sue condizioni di salute. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, attesi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il sinistro è avvenuto esattamente in Via Camerata Picena all’angolo con Via Monte Urano. Ingenti le ripercussioni alla viabilità di zona. La strada, per consentire le operazioni di soccorso, è praticamente interdetta al transito.

Foto: Il Corriere della Città

Incidente a Colle Salario oggi 24 maggio 2023

Al momento si registrano code e rallentamenti in zona. Traffico ad esempio in Via di Settebagni, a ridosso degli svincoli per il Grande Raccordo Anulare, in Via Palmiano, fino ad arrivare alla rotonda che interseca Via Piagge-Via Monte Grimano e Via Monte Giberto. Bloccate le strade interessate dal sinistro, ovvero Via Camerata Picena e Via Monte Urano.

Come sta la donna rimasta ferita, gli aggiornamenti

Aggiornamenti arrivano in merito alle condizioni di salute della persona ferita. Si tratta di una donna di 40 anni portata in Ospedale in codice rosso (per dinamica, ndr) all’Ospedale Sant’Andrea. La 40enne era rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla; dopodiché è stata affidata ai sanitari del 118. Ancora pochi i dettagli invece sulla dinamica del sinistro che non vedrebbe coinvolti altri veicoli: la conducente, alla guida di una Fiat 500, avrebbe pertanto perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. In corso i rilievi del Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente sulla Pontina, paura all’alba: si schianta con l’auto sul guardrail, chiusa una corsia (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)