Paura a Roma, fiamme e fumo nella villetta: dentro due bambini e 50enne disabile, salvati dai Vigili del Fuoco (FOTO)

Attimi di paura ieri sera nella zona di Casal Lumbroso/Massimina a Roma. Un incendio, per cause in fase di accertamento, è divampato in una villetta poco dopo l’ora di cena. Fiamme e fumo si sono rapidamente propagate facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e alcuni mezzi della Polizia. Presente anche il 118. Dentro l’abitazione erano presenti, tra gli altri, due bambini e una persona con disabilità, tutti estratti e tratti in salvo dai pompieri.

Incendio in Via della Massimilla a Roma ieri 23 aprile 2023

Il rogo è scoppiato intorno alle ore 20:30 di ieri sera, domenica 23 aprile 2023. Immediatamente sul posto, in Via della Massimilla al civico 188, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco (4A e 7A) unitamente ad un’autobotte e ad altri messi specializzati. Le operazioni di spegnimento, così come la successiva messa in sicurezza, si sono rivelate abbastanza complesse a sono durate oltre due ore.

Salvati due bambini e un disabile dall’incendio a Casal Lumbroso

Come detto in apertura grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco i due bambini, di 9 e 14 anni, e una persona disabile di circa cinquant’anni (rimasta lievemente intossicata, ndr) che si trovavano all’interno dello stabile sono stati tratti in salvo. Tutti sono poi stati affidati al personale sanitario giunto sul posto per le cure del caso.

Incendio distrugge un appartamento: intossicata una donna (ilcorrieredellacitta.com)

Daniele Gianfermi morto nell’incendio nella sua casa

Soltanto qualche giorno fa Daniele Gianfermi, un 34enne originario di Ceprano, nel frusinate, ma da anni residente a Norcia, è morto a seguito dell’incendio divampato nella sua abitazione. Un dramma, sembrerebbe, scatenato dall’accensione di una sigaretta che aveva innescato l’esplosione di una bombola di ossigeno, dalla quale si era poi generato l’incendio che gli è risultato mortale.

Incendio al Pigneto, dimentica le candele accese e muore nel suo appartamento: ”Omicidio colposo” (ilcorrieredellacitta.com)