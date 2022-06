Paura a Roma: incendio ed esplosione, evacuati asilo nido e centro estivo (FOTO E VIDEO)

Paura a Roma dove circa un’ora fa è divampato un grave incendio boschivo in via Matteo Bandello angolo via della Cecchina, zona Talenti. Le fiamme, propagatesi tra le sterpaglie, hanno poi avvolto alcune baracche dove vivono alcuni senzatetto. Avvertita anche un’esplosione causata da una bombola del gas che si trovava all’interno di questo accampamento di fortuna. Evacuato anche un asilo e un centro estivo.

L’incendio

L’allarme è scattato intorno alle 15.00 di oggi, giovedì 16 giugno 2022. Le fiamme si sono rapidamente estese lungo il terreno arrivando a coinvolgere un accampamento di fortuna allestito da alcuni senza fissa dimora, che è poi finito letteralmente in fumo.

Nessun ferito

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nella circostanza. All’interno delle baracche andate a fuoco infatti non c’era nessuno.

L’esplosione dopo l’incendio nel III Municipio

Nella zona, ricadente nell’amministrazione del III Municipio di Roma Capitale, è stata avvertita anche una forte esplosione causata da una bombola del gas che si trovava nell’insediamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montesacro, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Presenti chiaramente anche i Vigili del Fuoco unitamente ai mezzi della protezione civile Anvvfc CAER, della Protezione Civile OdV, della NSA Protezione Civile OdV, della FUKYO OdV Protezione Civile e della protezione civile San Basilio.

L’evacuazione

A causa dell’incendio, davvero vasto nelle proporzioni, è scattato immediatamente anche l’allarme per un asilo nido e un centro estivo presenti in zona che sono stati fatti evacuare. In questo momento proseguono le operazioni di bonifica dell’area.

Foto e video: Reporter-Montesacro