Paura a Roma, si aggrappa all’auto in corsa e cerca di entrare all’interno: “Mi ha minacciato, voleva dei soldi”

Episodio alquanto bizzarro quello accaduto ieri a Roma – tralasciando chiaramente per un istante la gravità dei fatti ovviamente – dove i Carabinieri sono intervenuti per…un uomo aggrappato ad uno specchietto su un’auto in transito. Ma vediamo cosa è successo.

Tentata estorsione a San Lorenzo

L’altro ieri sera i Militari, nel corso di un servizio di pattuglia nella zona di San Lorenzo, in transito in via di Porta Tiburtina, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti bloccando un uomo che stava tentando di introdursi in un’autovettura contro la volontà del conducente, un anziano romano.

L’automobilista ha denunciato che, poco prima, mentre percorreva la via a bordo della propria autovettura, improvvisamente ha notato l’uomo aggrapparsi allo specchietto e cercare di entrare nell’abitacolo, chiedendogli insistentemente di consegnargli del denaro e proferendo minacce.

Il precedente

L’episodio ricorda un caso analogo registrato sempre a Roma circa un mese fa. Anche in quel caso un uomo, approfittando delle auto ferme ad un incrocio, aveva tentato di introdursi nei veicoli, spaventando anche un nonno e la sua nipotina. Nella circostanza tuttavia era stato appurato che la persona fermata soffriva di problemi psichici.

Arrestato straniero a Roma

Tornando ai fatti dell’altra sera invece l’uomo, un cittadino somalo di 26 anni, è stato infine arrestato e condotto dai Carabinieri presso le aule di piazzale Clodio.

Già libero

Qui è stato processato con il rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa e rimesso in libertà. E’ accusato di tentata estorsione.