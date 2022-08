Paura alle porte di Roma: porta di un pub divorata dalle fiamme

Incendio in un pub alle porte di Roma. Attimi di apprensione per i gestori del locale a seguito del rogo divampato alle prime luci del giorno di ieri, venerdì 12 agosto. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per fare chiarezza sui contorni della vicenda, nessuna pista è esclusa.

Leggi anche: Roma. ‘Correte, c’è un incendio’: fiamme e fumo in un negozio

Artena, incendio in un pub: cosa è successo

I fatti sono avvenuti il 12 agosto intorno alle 6.30 in via Principe Amedeo. In questo frangente la porta d’ingresso di un noto pub è stata divorata dalle fiamme. Siamo ad Artena, un comune della provincia di Roma. Come anticipato, il rogo è partito dalla porta di ingresso del locale estendendosi poi ad alcune sedie.

I proprietari del locale

A confermare l’accaduto anche i proprietari del pub, il Mulo Brigante: ‘Grazie a tutti per la solidarietà…il Mulo Brigante è più forte di questi vigliacchi!!! Vi giuro che la pagheranno. Le forze dell’ordine ci sono vicine e faranno del tutto per prendere il colpevole’

Le indagini

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, i Carabinieri della compagnia di Colleferro stanno invece svolgendo le indagini per fare chiarezza sull’accaduto servendosi anche all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza.