Paura in un palazzo a Roma: gettano liquido infiammabile sulla porta e poi appiccano il fuoco, forse uno screzio tra vicini

C’è forse uno screzio tra vicini dietro l’episodio che stanotte ha svegliato i residenti di una palazzina in zona Nomentana dove ignoti hanno dapprima gettato del liquido infiammabile su una porta dopodiché hanno appiccato il fuoco.

Incendio in una palazzina in Via Salento

E’ successo intorno alle 3.00. Sul posto, precisamente in uno stabile di via Salento, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Nessun ferito

Fortunatamente nella circostanza nessuno è rimasto ferito anche perché l’appartamento, al momento dei fatti, era vuoto. E l’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il rogo si propagasse al resto della palazzina.

Indagini in corso

Sul caso sono ora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri e non si esclude nessuna pista. Al momento tuttavia, come detto in apertura, l’ipotesi più probabile resta quella di un dissidio tra vicini di casa.