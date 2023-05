Paura sotto i ponti del Laurentino, lanciato un microonde su un bus Atac

Microonde lanciato da un ponte su un autobus dell’Atac. Un ‘gioco’ che si ripete a Roma, da qualche tempo. E anche stavolta ha rischiato di provocare conseguenze molto serie al conducente del mezzo e ai passeggeri che si trovavano all’interno. È successo al Laurentino 38, un bus di linea si trovava a passare sotto uno dei ponti quando, intorno alle 20 di mercoledì 3 maggio, un forno a microonde è stato lanciato sul mezzo all’altezza del ponte VI, all’altezza di via Ignazio Silone. Un volo di circa 15 metri quello dell’elettrodomestico, finito sul tetto del pullman. La paura per il rumore fragoroso ha terrorizzato autista e passeggeri che solo per un caso molto fortunato non sono rimasti feriti.

Le indagini di Polizia e Municipale per risalire agli autori

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia e quelli della Municipale che hanno raccolto immediatamente le testimonianze dei presenti, evidentemente in stato di choc, per poi avviare le indagini utili a risalire agli autori dell’atto vandalico che, ovviamente, avevano fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori stanno verificando se in zona ci siano telecamere di sorveglianza che abbiano immortalato i delinquenti.

Il giorno precedente un mattone era stato lanciato su un mezzo Ama

L’assurdità di questa situazione sta nel fatto che era già successo il giorno precedente. Il 2 maggio un dipendente Ama stava lavorando sulla sua spazzatrice per ripulire il marciapiede di via Ignazio Silone quando si è visto piombare addosso un mattone, lanciato in quell’occasione dal Ponte Vi. Anche in quel caso, per fortuna, non ci sono state conseguenze per il netturbino, solo un parabrezza rotto e qualche ammazzatura del mezzo.

Ma, proprio gli investigatori sono certi che qualche mese fa, sempre sotto gli stessi ponti sia avvenuto un episodio analogo. La situazione è diventata allarmante per l’incolumità degli automobilisti, costretti a passare sotto i ponti del Laurentino e le indagini degli investigatori per risalire agli autori di atti vandalici che rischiano di diventare tragedie, sono assai complesse.