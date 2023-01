Pedone 17enne travolto da uno scooter: alla guida un uomo drogato

Travolto da un motorino mentre attraversava la strada. È successo questa mattina a Ciampino. Vittima del terribile sinistro un ragazzo di 17 anni poi condotto in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure. In sella allo scoter invece un uomo, italiano di 50 anni, che era alla guida del mezzo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oltre ai sanitari del 118 è poi giunta sul posto anche la Polizia Locale.

Roma, falciato mentre attraversa sulla strisce: 65enne in coma

L’investimento questa mattina a Ciampino

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9.10 in via di Morena. Siamo all’altezza del civico 20, all’intersezione Lucrezia Romana, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, quando il 17enne – che stava attraversando sulle strisce- è stato improvvisamente travolto da uno scoter . A seguito dell’investimento, il ragazzo ha riportato dei traumi ed è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale dei Castelli dai sanitari del 118 giunti poi sul posto. Per fortuna la sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Presente anche la Polizia Locale di Ciampino per tutti i rilievi del caso.

50enne drogato alla guida

Responsabile dell’investimento un uomo italiano di 50 anni sul quale sono stati poi svolti i test per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti è risultato che l’uomo si era messo alla guida dello scooter dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Denunciato per guida sotto alterazione di droga, gli è stata ritirata la patente.