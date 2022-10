Perché Alessia Piperno è stata arrestata: cosa sappiamo sulla 30enne di Roma in carcere in Iran

Perché Alessia Piperno, la travel blogger 30enne di Roma, è stata arrestata in Iran? E’ questo che tutti si chiedono dopo aver appreso del fermo della ragazza italiana a Teheran avvenuto ormai cinque giorni fa. Ore di apprensione in cui si cerca da un lato di capire il perché dell’arresto, ma dall’altro di trovare una soluzione affinché la 30enne riesca a far rientro in Italia.

I motivi dell’arresto non sono stati chiariti

Intanto cerchiamo di chiarire alcuni aspetti della vicenda. Secondo quanto ricostruito la ragazza, che da circa 7 anni viaggia in giro per il mondo raccontando cultura e tradizioni dei Paesi di volta in volta visitati, sarebbe stata fermata mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Come riportato dal suo profilo Instagram la giovane si trovava in Iran già da tempo ma la causa dell’arresto non è stata chiarita: diverse le ipotesi avanzate fin qui, da legami con le proteste in corso nel Paese a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne del cui decesso è accusata la cosiddetta ‘polizia morale’ che l’aveva fermata in quanto non indossava correttamente il velo, a problemi con il visto. Oppure perché proprio nell’ostello dove soggiornava si erano rifugiati alcuni manifestanti. La famiglia lunedì scorso aveva lanciato un appello dopo aver ricevuto, a distanza di 4 giorni dall’ultimo contatto, la telefonata in cui la 30enne spiegava di essere finita in carcere.

Farnesina al lavoro

Attualmente Alessia Piperno si trova in una cella dell’istituto penitenziario di Evin insieme ad altri prigionieri politici. Secondo quanto riportato da SktTg24 la soluzione più rapida potrebbe essere l’espulsione dal Paese ma ancora, purtroppo, non si registrano novità in merito. La speranza è che Alessia possa tornare a casa al più presto. Intanto gli unici appigli restano i post pubblicati negli ultimi giorni dalla ragazza: forse lì si nasconde qualche indizio per riuscire a venire a capo della vicenda. Del resto il sospetto che i messaggi postati a sostegno delle proteste nel Paese possano aver fornito il pretesto ideale per il fermo è più che un’ipotesi…