Pestaggio e rapina in metro a Roma: “Erano in 4, ci hanno preso a pugni”

Aggressione a scopo di rapina ieri sera a Roma. Quattro individui hanno atteso che le vittime scendessero dal treno per portargli via smartphone e denaro. Botte da orbi in banchina, Guardia Giurata riesce a fermare uno dei malviventi, adesso è caccia ai complici. Cosa è successo.

Non c’è pace per la metropolitana a Roma, finita nuovamente al centro della cronaca in queste ore. Furti, borseggi – fenomeno purtroppo in costante crescita negli ultimi tempi – ma anche rapine violente come quella andata in scena ieri sera, poco dopo le 22.00, presso la fermata della linea C Giardinetti, nell’omonimo quadrante della Capital e.

Rapina in metro a Roma: banda aggredisce due 21enni

Quattro in tutto i componenti della banda che avevano messo nel mirino i viaggiatori in arrivo e in partenza. Adocchiate le vittime, due giovani indiani di 21 anni, è scattato il raid: la banda ha accerchiato i malcapitati non appena questi ultimi hanno messo piede in stazione, dando il via alle violenze. Una pioggia di pugni ha travolto in pochi istanti i ragazzi con il branco che puntava a portargli via quanto di valore avevano indosso, tra cui portafogli e smartphone.

Il trambusto e le grida d’aiuto delle vittime hanno attirato però l’attenzione di una Guardia Giurata che prontamente è accorsa sulla banchina riuscendo a bloccare uno dei malviventi. Gli altri, invece, approfittando del parapiglia, sono riusciti a dileguarsi. Sul posto, allertata nel frattempo, è giunta anche la Polizia di Stato che ha provveduto ad arrestare l’aggressore.

Roma, 17enne massacrato di botte in metro da 4 ragazzi: colpito anche alla testa con una pietra (ilcorrieredellacitta.com)

Arrestato 18enne per rapina

Si tratta di un ragazzo di 18 anni, di nazionalità egiziana. L’accusa a suo carico al momento è quella di rapina aggravata in concorso di cui deve rispondere insieme ai suoi complici, probabilmente connazionali del ragazzo, rimasti tuttavia al momento ignoti. Acquisite da parte degli agenti le immagini delle videocamere di sorveglianza per ricostruire l’esatto momento dell’aggressione e cercare così di dare un nome e un volto ai restanti componenti del gruppo. Le indagini per far luce sull’accaduto pertanto proseguono.