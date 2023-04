Picchia il commesso per rubare 160 euro di cioccolata: doveva rivenderla e comprarsi la droga

Ha cercato di far man bassa di cioccolata della Milka e quando è stato scoperto ha cercato di divincolarsi di eludere il controllo, di scappare, anche colpendo l’addetto alle vendite, ma inutilmente. Il 28enne originario del Bangladesh è finito in manette con l’accusa di rapina. Si era impossessato di ben 160 euro di cioccolato e, pare, fosse pronto a rivenderlo a suoi connazionali per comprarsi la droga.

Il tentato furto di cioccolata al Carrefour

È successo in un supermercato del Carrefour, in viale XXI Aprile, il giorno di Pasquetta. L’uomo è entrato con in spalla uno zainetto e, pensando di non essere visto, ha iniziato a riempirlo di tavolette di cioccolata. ‘Sfortuna’ ha voluto che qualcuno lo visto eccome, un commesso e una volta in cassa, pronto a pagare alcuni prodotti, ma non i 160 euro di cioccolata, è stato fermato dagli addetti alla sicurezza.

Non è stato facile fermarlo, perché il 28enne, una svolta resosi conto di essere stato scoperto, ha cercato di divincolarsi di scappare, fino al punto da colpire ripetutamente il commesso. Ma sono arrivati i Carabinieri e l’uomo è finito in manette. Il giovane, però, non aveva documenti con sé. I militari hanno dovuto svolgere accertamenti per stabilire chi fosse e scoprire che si trattava di una vecchia conoscenza, non nuovo a episodi del genere.

Il giudizio per direttissima e la sentenza di condanna

Già ieri mattina è dovuto comparire davanti al giudice per essere giudicato con direttissima. Ma ha scelto di restare in silenzio, non ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Per l’indagato ha parlato, però, il suo legale che ha chiesto di ammettere il suo assistito al rito abbreviato. Accolta l’istanza il giudice d’udienza si è pronunciato, anche su richiesta del pubblico ministero, con una condanna a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.