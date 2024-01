Pieno auto: aumenti drastici. Quanto costerà farlo nei prossimi mesi

Pieno auto, il problema sono i costi applicati alla qualità: la benzina è diventata un onere. La mobilità sostenibile non sempre basta.

Roma alle prese con la mobilità. Non è solo questione di traffico, ma anche un fattore di costo. Prendere la macchina oggi è un’impresa non solo per il tempo impiegato a spostarsi da un posto all’altro, ma anche per le necessità derivanti dal mantenimento del mezzo.Gli aumenti di bollo e assicurazione sono una costante, anche se ci sono alcune circostanze in cui il secondo tagliando può essere evitato. Al netto di questa consapevolezza ci sono talmente tanti altri nervi scoperti che andare su strada sembra quasi una perdita di soldi e possibilità.

Pieno auto, numeri da capogiro

Spostarsi deve essere un imperativo come ogni altra metropoli che si rispetti, ma dietro deve esserci anche una gestione diversa. L’introduzione della mobilità sostenibile sembra aver abbattuto i costi, anche se comprare un monopattino elettrico piuttosto che una bici elettrica conviene fino a quando non si tratta di mettere in regola tutto.

Altrimenti i costi tra le due ruote più sostenibili in circolazione – ovvero quelle che girano senza inquinare – sono equiparati. Certamente costano meno di una macchina usata, ma non è questo il punto. I costi di maggior impatto, infatti, non sono quelli legati all’acquisto eventuale delle vetture, ma a cosa bisogna metterci dentro: la benzina è tornata ad essere l’oro nero degli anni ’80, con meno valore però. Costa tanto, ma non fa mercato.

Prezzi in rialzo: l’impatto dell’inflazione

O meglio: non lo sposta. Perlomeno nelle realtà come Roma dove ciascuno prova a fare di necessità virtù: la congiuntura si fa sentire e la benzina aumenta. Siamo tornati a una situazione sopra il livello di guardia, come prima di dicembre, quando tutto sembrava saltare. Persino le convenzioni messe in risalto dal Governo: il calmiere dei prezzi è tornato a essere un’utopia e i report delle aziende principali non sono rassicuranti.

Leggi anche: Roma, ‘Sono un ex galeotto e pratico MMA’: 25enne rapina un gruppo di ragazzini in centro

Anzi, c’è da tornare a essere preoccupati: in numeri significa che la benzina è tornata a 1,783 euro al litro in media. 1,743 per il Diesel ma la situazione non cambia. Le analisi su 18mila impianti parlano chiaro: a Roma l’incidenza è maggiore per capienza e tipologia di traffico. Il vero banco di prova sarà con l’introduzione massiccia delle ZTL e le relative “fasce verdi” che cambieranno. Quanto costerà tutto questo? La lotta in favore di un ambiente più sostenibile parte anche da costi meno proibitivi.