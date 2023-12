Pontina chiusa a Pomezia tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre: orari e percorsi alternativi

Pontina chiusa a Pomezia tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2023. Il provvedimento è stato disposto per consentire gli interventi di collaudo del ponte pedonale realizzato in corrispondenza di Via Carlo Poma.

Circa 8 ore di chiusura della Pontina, di notte, tra lunedì e martedì. E’ questo quanto comunicato poco fa dal Comune di Pomezia in merito alle operazioni di collaudo del sovrappasso costruito ex novo da Anas in corrispondenza di Via Poma in sostituzione della struttura demolita nel 2021.

La statale SS148 resterà pertanto temporaneamente chiusa per l’intera durata dell’intervento tecnico. Per limitare i disagi, che comunque dovrebbero essere inferiori a quanto avvenuto per la posa in opera del ponte stesso lo scorso ottobre (in quel caso la chiusura scattò nel pomeriggio), il Comune ha reso noto i percorsi alternativi.

Pontina chiusa a Pomezia: ecco quando

Ricordiamo che, come già anticipato nei nostri precedenti articoli, il collaudo non indica la fine dei lavori, che è invece prevista invece per il mese di gennaio 2024, quando il cavalcavia pedonale dovrebbe entrare “in funzione” a servizio dei cittadini. Di seguito intanto la specifica del tratto della Pontina interessato dalla chiusura e dai relativi orari per quanto riguarda la prossima settimana nelle giornate del 18 e 19 dicembre come visto.

Direzione Roma

La chiusura al traffico sulla SS148 Pontina avverrà dal km 30+890 al km 27+750, in direzione Roma, su tutte le corsie, e riguarderà la chiusura della carreggiata compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Roma. Lo stop alla circolazione scatterà a partire dal 18/12/2023 fino al 19/12/2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo. Obbligo di uscita al Km 30+890 in complanare.

Direzione sud Latina/Terracina

Per quanto riguarda la direzione opposta, sud Terracina/Latina, la chiusura al traffico riguarderà il tratto compreso tra il km 27+400 e il km 28+200. Anche in questo caso saranno coinvolte tutte le corsie con chiusura della carreggiata, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Terracina. Gli orari saranno gli stessi. L’obbligo di uscita in questo caso è istituito al Km 27+580 su Via Monte D’oro mediante l’utilizzo della complanare.

Divieto di transito

Il divieto di transito sulla Pontina riguarderà inoltre il tratto compreso dal km 12+760 al km 34+450, sia in direzione Roma che Terracina, su tutte le corsie a partire dal 18/12/2023 fino al 19/12/2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo. Interesserà autobus veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Le indicazioni dei percorsi alternativi

Vediamo adesso invece la mappa del percorso alternativo in direzione Roma dal km. 30+890 al km. 27+750 con un tempo stimato di circa 17 minuti.

Procedi in direzione nord-ovest verso Via Pontina Vecchia

Entra in Via Pontina Vecchia

Svolta a sinistra e prendi Via dei Castelli Romani/SP101a

Prosegui dritto su Via del Mare/SP101a

Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via del Mare

Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via di Pratica/SP104b

Procedi in direzione nordovest da Via di Pratica/SP104b verso Via Monte D’Oro

Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Via di Pratica/SP104b

Svolta leggermente a destra allo svincolo per SS 148 Pontina verso Roma

Questi invece mappa e percorsi alternativi in direzione sud Latina/Terracina dal km. 27+400 al km. 28+200. Tempo di percorrenza stimato 12 minuti.