Presentazione Dybala all’Eur domani 26 luglio: orario e come seguirla in streaming

Sarà presentato domani sera nella zona dell’Eur il neo acquisto della Roma Paulo Dybala. Un evento che si preannuncia in grande stile con la Joya che, dopo le prime ore trascorse nella sua nuova squadra, sarà protagonista di una serata interamente dedicata a lui. Ecco allora cosa sappiamo sull’evento.

Presentazione Dybala Colosseo Quadrato

La location scelta è quella del Colosseo Quadrato, all’Eur. Al momento, è bene precisarlo, non è stata ancora diramata dalla società una nota ufficiale circa la presentazione. Tuttavia diversi portali della mobilità romana, come Luce Verde e Roma Mobilita, riportano l’evento in programma domani sera, martedì 26 luglio 2022.

Orario e come seguirla in streaming

L’orario della presentazione di Paulo Dybala all’Eur è fissata per domani dalle ore 21.00 alle 22.15. Al momento non è chiaro dove sarà trasmesso l’evento ma, con tutta probabilità, sarà possibile seguire la presentazione sui canali ufficiali della As Roma, quali il sito oppure la pagina Facebook.

Come cambia la viabilità

Disagi e qualche ripercussione potrò esserci alla mobilità di zona. Previste infatti alcune modifiche alla circolazione con chiusura di alcune strade e l’istituzione di un divieto di sosta.

Rimozione veicoli in sosta

Nello specifico per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entro le 13.00 del 26 luglio e sino a cessate esigenze della giornata è previsto la rimozione di tutti i veicoli in:

Viale Pasteur, da viale dell’Urbanistica a piazza Quadrato della Concordia

Piazza Quadrato della Concordia

viale della Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer

tutto il perimetro esterno lato Palazzo Fendi

Inoltre, in caso di necessità, la Polizia Locale sarà pronta a interdire il transito dei veicoli su piazza Quadrato della Concordia, via della Civiltà del Lavoro nonché nell’ultimo tratto di viale Pasteur, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer.