Dybala alla Roma e Adidas torna ad essere lo sponsor della squadra

C’è grande festa tra i tifosi giallorossi — e non solo — per la recentissima acquisizione dell’argentino Dybala. Un promettente acquisto quello fatto dalla società calcistica, che ha visto muoversi in prima persona— sia sui social , sia in privato — lo stesso Mourinho.

Il nuovo sponsor dell’AS Roma

Un sogno finalmente — ricordiamo le indecisioni di Dybala tra proposta capitolina e quella del Napoli — diventato realtà e che non smette di emozionare i fan che non vedono l’ora che il loro idolo scenda in campo. Ma c’è dell’altro.

La Roma chiude la collaborazione con la New Balance per la produzione di materiale tecnico — la scadenza è al termine della stagione 2023 e non verrà rinnovata — e si apre una nuova partnership con il marchio tedesco Adidas.

Centrale in questa transizione la figura di Max Van Den Doel, direttore marketing della squadra giallorossa che con un’esperienza di 15 anni in Adidas ha agevolato i contatti tra la società e il noto brand.

Un arrivederci lungo 29 anni

Così, dopo 29 anni, l’Adidas tornerà ad essere lo sponsor tecnico della Roma. Una decisione che per un verso ricorda e rappresenta un ritorno al passato e per l’altro, è un anche accordo strategico, data la presenza di due ambasciatori del marchio tedesco quali Mourinho e Dybala.