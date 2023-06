Prima colpisce due auto in sosta, poi buca una ruota: caos in strada, nei guai professore

Una mattina a dir poco rocambolesca quella che ieri ha visto protagonista un insegnante. L’uomo, originario di Siena ma residente a Lariano, ha seminato il panico alla guida di un’auto nel centro storico di Genzano. Ha dapprima colpito due auto in sosta, poi ha bucato un pneumatico ed infine è scappato a piedi. Inseguito dagli agenti della polizia locale, l’uomo è stato fermato.

L’allarme dei passanti e il caos in strada

A far scattare l’allarme alcuni passanti che avevano notato la scena. Tutto ha avuto inizio da via Sebastiano Silvestri quando l’uomo in stato confusionale, dettato forse dall’alcol o da sostanze stupefacenti, ha danneggiato due auto mentre era a bordo di un’Alfa Mito. Dunque, prima il caos su via Silvestri, poi ha colpito un furgone su corso Gramsci e infine, come se questo non fosse abbastanza, su viale Fratelli Rosselli è scoppiata anche una ruota della propria auto. È stato qui che l’insegnante viene raggiunto dagli agenti della locale di Genzano. Ora, l’auto da lui guidata è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Gli accertamenti

Sul posto oltre alla polizia locale è poi giunto il personale del 118 con un’ambulanza. L’uomo è stato portato all’ospedale dei Castelli dove verrà sottoposto agli esami del sangue, determinanti per capire se guidava sotto l’effetto di droga, psicofarmaci oppure, se fosse ubriaco. Non è, inoltre, esclusa la possibilità che possa esser stata colto da un malore. Al momento al professore è stata elevata una sanzione per guida pericolosa e decurtati i relativi punti dalla patente. Leggermente contuso, l’insegnante è ancora sotto shock per quanto causato. Ora, se gli esiti degli accertamenti dovessero essere positivi l’insegnante verrà denunciato e gli sarà tolta la patente.