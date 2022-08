Primavalle, nascondeva droga nell’armadio e nel frigo: arrestato 23enne

Nascondeva droga all’interno di un armadio e nel frigorifero. È stato ‘beccato’ dagli agenti della Sezione Volanti un ragazzo italiano di 23 anni che adesso è agli arresti domiciliari. Sospettato di detenere droga in casa, i controlli degli agenti hanno poi fugato ogni dubbio.

Leggi anche: Investe e uccide 19enne: il poliziotto ubriaco e drogato era anche senza patente

Nascondeva droga in casa: i controlli degli agenti

Siamo nel quartiere romano di Primavalle e precisamente in via del Podere Fiume. Qui a seguito di mirate indagini, gli agenti della Polizia della Sezione Volanti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di un ragazzo, italiano di 23 anni, sospettato di detenere stupefacente in casa. Una volta all’interno dell’abitazione, i poliziotti sono stati attratti dal forte odore tipico dell’hashish che li ha condotti sul terrazzo dove hanno rinvenuto dell’hashish, all’interno di un armadio. In frigorifero invece, sono stati sequestrati numerosi involucri contenenti la medesima sostanza per un peso di circa 2,850 kg suddivisa in 30 panetti.

23enne agli arresti domiciliari

Ma non è finita qui. Dentro un cassetto della cucina è stato trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento oltre a due coltelli da cucina intrisi di stupefacente. Dopo la convalida, per il giovane è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.