Pusher 19enne si pente e contatta la Polizia: “Ho comprato la droga per rivenderla, mi dispiace”

Ha comprato della droga con l’obiettivo di rivenderla, ma poi i sensi di colpa hanno prevalso. Così ha deciso di contattare la Polizia e confessare tutto. Gli agenti hanno fermato il pusher reo confesso che è finito in manette. Sequestrata contestualmente la sostanza stupefacente in suo possesso. Ma ecco i particolari sull’accaduto.

Gli agenti del Distretto Lido di Roma arrestano reo confesso

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa tramite l’applicazione “YOUPOL”, l’app che permette ai cittadini di segnalare reati o altri avvenimenti delittuosi. Singolare stavolta però è stato il messaggio recapitato alla Polizia considerando che, in realtà, si trattava di una confessione per l’appunto. È stato infatti lo spacciatore stesso a contattare gli agenti, raccontando di aver acquistato della droga pochi giorni prima per poi rivenderla ma di essersi poi pentito. Il sospettato, pentito del proprio gesto, ha quindi consegnato circa 400 grammi di hashish. L’arresto è stato convalidato e, a seguito di patteggiamento, la pena di 10 mesi e 20 giorni è stata sospesa.