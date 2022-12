Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio a Natale? L’elenco completo per il 25 dicembre

Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio a Natale? E’ questa la domanda che praticamente a tutti è capitato di farci in concomitanza dei giorni di festa. Una situazione comune per quanto riguarda i weekend ma che trova una particolare incidenza in occasioni particolari, come per l’appunto nei super festivi come quello di oggi, giorno di Natale, ma anche domani a Santo Stefano. Ecco allora tutte le informazioni utili.

La farmacie di turno aperte a Natale a Roma

Quest’anno, l’influenza stagionale, letteralmente soppiantata dal Covid negli anni recenti della pandemia, si sta riprendendo la scena. Tantissimi i casi registrati con particolari contagi tra i più piccoli e gli anziani. Ma la ricerca di farmaci interessa un po’ tutti: ma se occorre farla di Natale si pone il problema di trovare la farmacia più vicina alla propria abitazione.

Questo dunque l’elenco (parziale) delle farmacie aperte a Roma il 25 dicembre:

Farmacia della Stazione (Termini): orario 8.30-20.30

Loyds Roma 3 (Garbatella), Circovallanzione Ostiense, 289-291: orario 8.30-13.00

Internazionale Barberini, Piazza Barberini: orario 8-21

Santa Maria in Trastevere: orario 8-30-19.30

San Paolo, Via Ostiense 168: orario 9-22

Franchi, Via Tuscolana, 182: orario 8.30-20

Piazza Quadrata, Viale Regina Margherita, 61: orario 8-21

Cola di Rienzo (Prati), Via Cola di Rienzo, 213: orario 8.30-19.30

Apuania, stazione Tiburtina: orario 8-20

Corsetti (Eur), Viale dell’Aeronautica, 33: orario 8-20

Ma queste sono soltanto alcune delle attività che resteranno aperte il giorno di Natale nella Capitale. Per conoscere l’elenco completo di tutte le farmacie cliccate su questo link e compilate il campo di ricerca inserendo “Roma” e il giorno di oggi, 25 dicembre (la stessa ricerca si può ripetere per gli altri giorni dell’anno). Attenzione però: l’elenco tuttavia potrebbe comunque essere soggetto a variazioni o presentare incongruenze rispetto agli effettivi orari delle farmacie; il consiglio è quello allora di chiamare direttamente la farmacia individuata per ulteriori informazioni.

Parafarmacia online: non solo farmaci ma anche rimedi e prodotti per la cura personale

Provincia di Roma, litorale, Castelli

Diamo uno sguardo adesso ai Comuni della Provincia di Roma. Sul litorale aperta a Nettuno la Santa Maria Goretti (tutto il giorno), ai Castelli l’Urbani a Lariano, la Giuliani a Lanuvio, la Comunale 1 a Genzano, e la Villa Ferraioli ad Albano Laziale. A Pomezia aperta la Farmacia del Mare (tutto il giorno, orario spezzato), la Farmacia Corsi in Via dei Castelli Romani. Ad Ardea resterà aperta la Comunale 2 alla Nuova Florida.

Clicca qui per ricercare le farmacie aperte nella tua città in provincia di Roma

La farmacie di turno aperte a Natale a Latina

Per quanto riguarda la Provincia di Latina ecco le farmacie aperte il 25 dicembre 2022. Questo l’elenco:

Centrale, Via Duca del Mare, 52: orario tutto il giorno

Papagno, Viale Nicolò Paganini, 29: orario 8.30-13.00/16.00-19.00

Via della Stazione, 150, Latina Scalo: orario 8.30-13.00/16.00-19.00

Anche in questo caso per conoscere l’elenco completo vi invitiamo a cliccare sul link sopra riportato (inserendo “Latina” anziché Roma).

Quali afrodisiaci naturali per aumentare la libido al posto del Viagra si possono trovare in Farmacia?

Provincia di Latina

Per quanto riguarda la provincia e l’hinterland di Latina, sarà aperta la farmacia Miranda a Borgo Sabotino nell’omonima Via al civico 15 (aperta solo la mattina), la Galeno a Cisterna di Latina in Via delle Regioni, 14 (tutto il giorno, orario spezzato), la Centrale a Pontinia in Via Camillo Benso Conte di Cavour, 33. E ancora: la San Carlo a Sezze in Via Marconi (tutto il giorno, orario spezzato), oppure la De Gregorio a Cori in Via Giacomo Leopardi località Montecuollo. A Sabaudia aperta la farmacia Del Centro in Corso Principe del Piemonte 4 (orario tutto il giorno, spezzato), o la Farmacia Del Campo ad Aprilia in Via Pontina al km 50-859 (orario mattina). Per tutte le altre località inserire il nome della città nel campo di ricerca nel link ormai noto.