Screening del tumore al colon retto in farmacia: “Prendi la provetta, la prevenzione ti aspetta”

Non si è mai abbastanza prudenti quando si parla di tumore. Infatti, sono molte le iniziative create apposta per controllare, aiutare e prevenire situazioni irreversibili. Alla campagna di prevenzione oncologica gratuita per il tumore al colon retto stanno aderendo sempre più farmacie a Roma. Attualmente, lo screening del tumore al colon retto viene eseguito da circa 50 farmacie aderenti.

Leggi anche: Aprilia, raccolta fondi “Progetto in rosa” per Centro Oncologico cittadino

Tumore al colon: il più frequente nella popolazione

Il tumore del colon retto è il tumore più frequente nella popolazione totale (maschi + femmine) e la seconda causa di morte per neoplasie in entrambi i sessi. Sul territorio laziale si contano circa 6100 nuovi casi e 1900 decessi ogni anno. Nella ASL Roma 5, l’incidenza dei nuovi casi di Tumori maligni del Colon retto per anno oscilla: per la fascia di età 50-74, intorno a 1.4-1.5 casi / 1000. Mentre, nella stessa fascia d’età, la mortalità è di circa 4 casi/10.000.ù

Leggi anche: Sanità nel Lazio: al via da oggi le prenotazioni per gli screening oncologici a seno, utero e colon

Screening in farmacia: come funziona?

Lo screening è rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni che potranno ritirare, gratuitamente, il kit per effettuare il test della ricerca del sangue nascosto nelle feci. Ovviamente, coloro che si volgeranno ad una delle farmacie aderenti, troveranno un farmacista pronto a chiarire tutti i dubbi e a dare tutte le spiegazioni necessarie sull’utilizzo, sulle finalità e sulle modalità dell’esame. Una volta eseguita, a casa, la prima parte dell’esame, la provetta andrà riconsegnata in farmacia in modo da esser poi analizzata dalla Asl che invierà l’esito dell’esame direttamente al cittadino. In caso di esame dubbio o positivo, la persona verrà immediatamente contattata telefonicamente per eseguire, sempre gratuitamente, gli approfondimenti diagnostici necessari.

Sul sito www.aslroma5.info , nella finestra “Programmi di Screening Oncologici” è consultabile l’elenco aggiornato delle farmacie aderenti all’iniziativa, oltre all’elenco delle sedi distrettuali dove già si effettua lo screening.

Per informazioni Numero Verde 800894549. Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.