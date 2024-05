Quali sono le migliori gelaterie di Roma? I migliori 8 indirizzi della Capitale

Arriva l’estate e come sempre il grande protagonista sarà lui, l’immancabile gelato. A Roma chiaramente c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: in questa guida però vi segnaliamo alcuni indirizzi che vale la pena di provare.

Ci sono gli amanti dei gusti classici, quelli che rimangano fedeli ai propri must continuando ad ordinare soltanto quello che chiedevano sin da quando erano bambini. Poi ci sono coloro che amano scoprire ingredienti sempre nuovi, talvolta perfino “bizzarri” e fuori dal comune. Insomma: chi in un modo, chi in un altro, tutti amano questo dessert tipicamente estivo.

Se abitate a Roma, o comunque nei dintorni, ci sono tutta una serie di gelaterie assolutamente da provare per l’estate 2024: carta e penna allora, ecco tutti gli indirizzi da segnare in agenda.

Dove mangiare il gelato a Roma: la guida

Chi segue da tempo le nostre guide eno-gastronomiche (specie sulla Città Eterna) sa bene che più volte ci siamo occupati dell’argomento. Del resto l’offerta della Capitale è sconfinata e cercare il posto giusto del cuore, se non lo si ha già uno, può non essere semplice. In alcuni casi allora può essere utile scovare qualche “chicca” per provare qualcosa di diverso, come nel caso della gelateria che, pensate un po’, offre ai clienti oltre 250 gusti differenti.

E ancora. Ci sono le attività storiche, che si tramandano di generazione in generazione, e quelle che propongono gusti e formati particolari: avete mai provato ad assaggiare un sampietrino? A Roma c’è anche questo se non lo sapevate ancora (in questo articolo il servizio dedicato). Ma, si sa, ogni guida non potrebbe ritenersi tale senza un continuo e costante aggiornamento. Per questo, visto che ormai la nuova stagione estiva è alle porte, corre l’obbligo di vedere insieme a voi lettori quali sono le novità di quest’anno.

Migliori gelaterie a Roma, tutte le novità 2024

Rimanere aggiornati è dunque fondamentale per non perdersi le migliori – tra nuove e vecchie – gelaterie di Roma. Il trend del momento, c’è da dire, è quello di un’offerta sempre più incentrata sull’artigianalità e sulla ricerca di materie prime qualitativamente elevate. Questo in modo da fornire un prodotto eccellente al consumatore finale, con un occhio come sempre anche al prezzo. Vediamo allora cosa bolle in pentola, anzi su coni e coppette, per quest’estate a Roma.

Gli indirizzi da non perdere per il gelato a Roma

Per il nostro elenco ci siamo affidati ad alcuni esperti del settore, passando al vaglio la guida di Puntarella Rossa. Ecco allora tutti gli indirizzi da provare almeno una volta: