Quali sono le piste di pattinaggio a Roma? Dal Foro Italico a Ladispoli, orari e prezzi

Con l’arrivo del Natale in molti si aspettano di poter accedere a piste di pattinaggio sul ghiaccio. E anche quest’anno sono diversi gli Ice Park nella Capitale che hanno aperto i battenti per consentire agli appassionati di concedersi qualche ora di svago. Non solo pattinaggio sul ghiaccio, ma anche varie iniziative previste sulle piste del Foro Italico, a Piazza Re Di Roma, nel Centro Commerciale Euroma 2, a Trigoria nel centro sportivo Sport City, e in Piazza Rossellini a Ladispoli. Animazione, musica dal vivo, dj set, balli di gruppo show di gruppi di pattinatori e da esibizioni di star internazionali. L’ingresso per tutti è gratuito.

Ice Christmas al Foro Italico

L’Ice Christmas allestito al Foro Italico, è una delle mete più gettonate dai romani che possono calarsi nell’atmosfera natalizia grazie alla presenza dei mercatini natalizi del nord Europa dove sarà possibile passeggiare, a due passi dalla pista di ghiaccio fra gli stand. Sarà possibile, anche, degustare prodotti tipici del Natale e soffermarsi a guardare ed eventualmente acquistare prodotti di hobbistica, artigianato, oggettistica, decori natalizi per albero e casa, presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo e tanto altro ancora, e gustare prodotti tipici regionali nei vari spazi gastronomici.

Nella giornata di oggi alle 17 all’Ice Christmas del Foro Italico si terrà lo show di Magico Alivernini che divertirà, gratuitamente grandi e bambini con uno spettacolo a metà fra il comico e la magia. Inoltre per tutto il week end laboratori artistici per bambini, danza e musica dentro e fuori la pista. Lo show prevede interazione e coinvolgimento del pubblico.

Ice Park di Ladispoli

Anche l’Ice Park nella centralissima Piazza Rossellini a Ladispoli vede accorrere tanti appassionati. È entrato nella tradizione pattinare su ghiaccio nel cuore della città. Domani, domenica 18 dicembre l’attività degli appassionati del pattinaggio sarà accompagnata dalle note musicali del gruppo l’Ottava Notadi Ladispoli che alle 16.30 si esibirà per tutti a bordo pista. Si tratta di un’associazione che opera sul territorio dal 2004, con lo scopo di trasmettere l’amore per la musica a tutti gli allievi, dai più piccini a quelli più grandi, senza limite di età. Oltre ai corsi di strumento solista ( chitarra, canto ,pianoforte, batteria, percussioni, basso, sassofono, violino.. ) la scuola offre a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare a laboratori di musica d’insieme, teoria e solfeggio, laboratorio vocale, laboratori creativi (ear training, sensibilizzazione ritmica, dettato musicale ). E per i più piccoli, laboratori di propedeutica.

Qual è il costo

Tutti gli Ice Park resteranno aperti, fino all’ 8 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22, mettendo a disposizione dei meno esperti anche istruttori qualificati. I prezzi fissati sono: 10 Euro durante la settimana e 12 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi per gli adulti; mentre 8 euro per i bambini sotto i 6 anni in settimana e 10 euro il sabato, domenica, festivi e prefestivi. Nei costi è compreso il noleggio dei pattini e un’ora di permanenza in pista.