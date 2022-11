Qualità della vita, Roma si piazza al 53° posto: ecco la classifica completa

Il rapporto sulla Qualità della Vita redatto da ItaliaOggi, l’Università La Sapienza di Roma e la Cattolica Assicurazioni stabilisce che ha Capitale è riuscita a conquistare un solo posto nella classifica generale. D’altro canto la vita a Roma non è facile a causa dell’intenso traffico e quindi della cattiva qualità dell’aria, ma anche per deficit relativi al decoro urbano. Insomma sono tanti gli elementi considerati per stilare la classifica che vede Roma conquistare un solo posto. Ma pur sempre una risalita importante visto che lo scorso anno era precipitata di ben quattro posizioni rispetto alla classifica del 2020.

Come si posizionano le altre Province del Lazio

Ad aver avuto un ruolo predominante nei dodici mesi appena trascorsi è stata, indubbiamente la situazione provocata dal Covid. E le grandi città hanno retto bene alla pandemia, mentre a pagare lo scotto più grande sono state le province meridionali e le isole italiane. Come Roma anche le altre province del Lazio hanno modificato il loro posizionamento in classifica: Rieti dal 64esimo posto passa al 6esimo posto, Viterbo dal 70esimo al 69esimo, Latina dall’82esimo risale la classifica e conquista un 76esimo posto, mentre Frosinone dall’80esimo sale al 78esimo.