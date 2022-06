Quando iniziano i saldi estivi a Roma e nel Lazio? Il calendario con le date per ogni Regione

Il conto alla rovescia per fare ‘shopping‘ sfrenato si può attivare. Il motivo? Tra pochissimi giorni nel Lazio (ma non solo) inizieranno i saldi estivi, quindi gli ‘affari’ sono dietro l’angolo: c’è chi, infatti, sta aspettando il 2 luglio per acquistare un capo, chi spera di ritrovarlo e di essere fortunato. Quest’anno l’inizio degli sconti è lo stesso in tutte le Regioni, perché l’obiettivo è quello di evitare le competizioni e aiutare nello stesso ugual modo i commercianti.

Le date di inizio e fine dei saldi in tutta Italia

Ecco di seguito il calendario completo, Regione per Regione, con tutte le date d’inizio e quelle di fine dei saldi estivi, che lo ricordiamo prenderanno il via sabato 2 luglio:

Abruzzo: 2 luglio – 31 agosto 2022

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre 2022

Calabria: 2 luglio – 1 settembre 2022

Campania: 2 luglio – 31 agosto 2022

Emilia Romagna: 2 luglio – 31 agosto 2022

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre 2022

Lazio: 2 luglio – 13 agosto 2022

Lombardia: 2 luglio – 31 agosto 2022

Marche: 2 luglio – 1 settembre 2022

Liguria: 2 luglio – 16 agosto 2022

Molise: 2 luglio – 28 agosto 2022

Puglia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Sardegna: 2 luglio – 3 settembre 2022

Toscana: 2 luglio – 31 agosto 2022

Veneto: 2 luglio – 31 agosto 2022

Sicilia: 2 luglio – 15 settembre 2022

Umbria: 2 luglio – 31 agosto 2022

Valle D’Aosta 2 luglio – 30 settembre 2022

Provincia di Trento: per 60 giorni

Provincia di Bolzano: 15 luglio – 8 agosto 2022

Vietate le vendite promozionali

Ricordiamo che nei 30 giorni precedenti a questa data (cioè al 2 luglio) le vendite promozionali sono proibite.

“I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici. I saldi sono un momento di aumento dei consumi e sono certo che contribuiranno a dare nuovo vigore al commercio” – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli. La data da cerchiare in rosso (per commercianti e clienti) è arrivata, bisogna solo ‘divertirsi’ a fare shopping! Forse, si divertiranno un po’ meno quelli che dovranno aspettare fuori dai camerini!