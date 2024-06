Quando passa la Mille Miglia 2024 a Roma? E’ partito ufficialmente il countdown per una delle corse storiche del nostro paese. Le auto d’epoca sono pronte nuovamente a scendere in strada per darsi ‘battaglia’: e una tappa sarà nella Città Eterna. Tutte le informazioni sulla manifestazione.

E’ una delle “grandi classiche” del nostro Paese. E’ tutto pronto anche quest’anno per la riproposizione della Mille Miglia, la gara che vede impegnate auto d’epoca in giro per l’Italia in una competizione che va avanti sin dagli anni ’20. Cinque le tappe in programma per l’edizione 2024, tra cui una, la terza, di scena nella meravigliosa cornica della Città Eterna. La manifestazione, come da tradizione, partirà e si concluderà a Brescia, il luogo da dove tutto è cominciato.

Mille Miglia 2024: date e percorso

Tutti i piloti si ritroveranno sulla linea di partenza la settimana prossima, precisamente martedì 11 giugno. La bandiera a scacchi segnerà l’inizio della gara con le auto che raggiungeranno, in sequenza, Bergamo, Novara e Vercelli per chiudere poi la prima tappa a Torino. Qui ci sarà infatti il primo traguardo dell’edizione 2024 della Mille Miglia.

L’indomani si ripartirà in direzione sud – prima però, novità di quest’anno, un passaggio a Genova – con rotta verso Roma. Quindi giro di boa e ripartenza con tappa, tra le altre, a Lucca, Castiglion della Pescaia, la caratteristica Marta, e ancora Orvieto ma anche Ferrara e una passerella lungo il Lago di Garda. Traguardo finale, come detto, nuovamente Brescia sabato 15 giugno.

Quando passa la Mille Miglia 2024 a Roma: dove vedere le auto

Tra le tappe più attese come sempre ci sarà quella della Capitale. Quest’anno il percorso della Mille Miglia prevede il passaggio delle auto d’epoca da Roma nel terzo giorno di gara, che si svolgerà giovedì 13 giugno 2024. Ma dove sarà possibile vedere le macchine impegnate nella storica corsa? I piloti, una volta entrati in città, raggiungeranno l’area di Villa Borghese e si fermeranno in Via Veneto dove resteranno esposte al pubblico prima di ripartire.

Come cambia la viabilità a Roma per il passaggio della corsa

Va da sé che, in linea con quanto avviene per gli altri grandi eventi che si svolgono a Roma, la città sarà interessata da chiusure, deviazioni e modifiche al trasporto pubblico locale. A partire chiaramente da Via Veneto che sarà chiusa al traffico tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni, già da lunedì 10 giugno e fino a sabato 15 giugno.

Via Veneto chiusa: orari

Queste le modalità:

Dalle 7.00 di lunedì alle 14.00 di giovedì il tratto di via Veneto sarà chiuso solo in direzione di piazza Barberini;

Dalle 14.00 alla mezzanotte di giovedì, chiusura in entrambi i sensi di marcia (in questa fascia oraria sarà interdetta anche la viabilità all’interno di Villa Borghese);

Venerdì e sino a sabato mattina, di nuovo chiusura solo verso piazza Barberini.

Bus deviati

Questo invece quanto disposto sul fronte del trasporto pubblico:

“52 – 53 – 61 – 100 – 160 – 590 – nMA – MA e n201 saranno deviate, mentre la chiusura di via Veneto direzione piazza Barberini sarà “aggirata” con una deviazione su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. In direzione opposta, quindi verso largo Fellini, deviazione su via Boncompagni e via Piemonte”.

Per quanto riguarda Villa Borghese di seguito il piano della viabilità TPL specifico: