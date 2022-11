Ennesima rapina violenta a Roma. Lo hanno seguito sotto casa e lo hanno picchiato brutalmente, il tutto per portargli via la catenina che portava al collo. A compiere l’aggressione tre uomini giovedì scorso: ma il loro tentativo di fuga con il bottino non è durato molto. A fermarli infatti ci ha pensato la Polizia tempestivamente intervenuta sul posto. Ma ecco cosa è successo.

Arrestati tre stranieri all’Esquilino per rapina

Nella circostanza i tre malviventi, tre nordafricani di 22, 28 e 21 anni, hanno seguito la vittima all’interno dell’androne di un palazzo e, dopo averlo preso a pugni e immobilizzato a terra, gli hanno strappato la catenina che aveva al collo. Solo grazie al pronto intervento di alcuni inquilini della palazzina, che hanno rapidamente chiamato l’112 fornendo le descrizioni dettagliate degli aggressori, i tre sono stati rintracciati e bloccati da una pattuglia mentre questi stavano scappando in direzione di piazzale Vittorio Emanuele II. L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato il Fermo, disponendo nei confronti di 2 di loro la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

Le rapine violente a Roma

Ma quello dell’Esquilino non è il solo episodio accaduto nelle ultime ore nella Capitale. Un’altra rapina brutale, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è avvenuta ad esempio anche in zona Gianicolense: qui un uomo romeno di 42 anni che si trovava in un giardino pubblico in zona Gianicolense è stato preso a pugni per poi essere derubato.

