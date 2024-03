Rider parcheggia l’auto senza inserire il freno a mano: travolto e ucciso

Tragedia ieri sera dove un uomo, un rider che stava effettuando una consegna, è rimasto travolto e ucciso dalla sua stessa autovettura. L’uomo aveva parcheggiato in salita ma si è dimenticato di tirare il freno a mano. L’auto ha iniziato così a muoversi e lo ha travolto uccidendolo.

Non ci sono davvero parole per raccontare quanto accaduto ieri sera in provincia di Roma dove un rider è rimasto ucciso durante una consegna di lavoro. La vittima, chiamata per una consegna, si era recato sul posto ma non si è accorta di essere sceso dalla vettura senza azionare il freno a mano. Così, quando la macchina ha iniziato a muoversi, l’uomo ha provato disperatamente ad arrestarne la corsa. Ma è stato investito. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Rider travolto e ucciso dalla sua auto durante una consegna a Torrimpietra (Fiumicino)

Il dramma si è consumato a Torrimpietra, frazione del Comune di Fiumicino, sul litorale romano. L’uomo, di 45 anni, pakistano, si trovava in Via Elini per una consegna: giunto sul posto ha parcheggiato l’auto in una strada in pendenza. Dopodiché è sceso.

Improvvisamente la macchina ha iniziato pian piano a muoversi e l’uomo, accortosi della situazione, ha cercato di mettersi davanti per fermarla. Un tentativo disperato, che però non è servito a nulla, anzi. Il 45enne è rimasto infatti travolto dal veicolo rimanendo ucciso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri.