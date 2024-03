Roma: 19enne travolto da un pirata della strada

Ennesimo incidente stradale a Roma, ancora una volta un pedone investito. Un 19enne è stato portato in Ospedale in codice rosso: l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso. La ricostruzione.

Grave incidente ieri sera a Roma, lungo Via di Porta Furba, in corrispondenza del ponte ferroviario. Qui un ragazzo, italiano, di 19 anni, è stato investito mentre attraversava la strada. Immediatamente sono scattati i soccorsi e il giovane è stato portato in Ospedale dove è giunto in codice rosso (per dinamica, ndr). L’automobilista però, anziché fermarsi a prestare soccorso, è fuggito via lasciando il 19enne sull’asfalto.

Pedone investito in Via di Porta Furba a Roma

L’incidente si è verificato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri, domenica 17 marzo 2024. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e soprattutto per cercare di risalire all’identità del pirata della strada.

I caschi bianchi stanno passando al vaglio le telecamere della zona per cercare eventuali elementi utili all’individuazione dell’auto che, dopo l’impatto con il pedone, si è rapidamente allontanata. Al contempo si cercano anche eventuali testimoni dell’incidente.

Come sta il 19enne investito a Roma ieri sera

Il ragazzo invece come detto è stato portato in Ospedale. Si trova ricoverato al Sant’Eugenio e le sue condizioni, stando a quanto si apprende, non sarebbero gravi. Quello appena terminato è stato comunque un weekend drammatico sotto il profilo degli incidenti stradali nel Lazio: due i morti registrati sulla Casilina – più una terza persona finita in fin di vita – mentre un’altra vittima c’è stata a Gaeta, con un 30enne deceduto a seguito di un terribile frontale tra due veicoli. Tornando a Roma, anche una donna (incinta) è finita in Ospedale dopo uno scontro sulla Palmiro Togliatti: qui la cronaca dell’accaduto.