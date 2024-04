Roma, 42enne dà in escandescenze nel Pronto soccorso: botte a infermiere e poliziotto

Nel pomeriggio di ieri una 42enne ha raggiunto Pronto soccorso dell’Umberto I e ha creato il panico aggredendo dapprima un infermiere, poi le persone in attesa di essere visitate , a seguire la guardia giurata e per finire anche l’agente del posto di Polizia dell’ospedale intervenuto per cercare di riportare la calma.

Sono stati momenti concitati all’interno del presidio ospedaliero. Botte e paura tra i presenti che non sono riusciti in alcun modo a calmare la 42enne. Anche di fronte al poliziotto ha iniziato a menare le mani tanto da procurargli ferite, seppure solo lievi.

L’intervento della Polizia blocca la 42enne

Alla fine la Polizia è riuscita a bloccare la donna che aveva dato in escandescenza, all’apparenza senza alcun motivo, e ha proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Provvidenziale la riattivazione del posto di Polizia in ospedale

Si è trattato di uno dei tanti episodi di aggressioni a personale sanitario che si verificano all’interno degli ospedali. Tanto che solo a luglio scorso il posto di Polizia presso l’Umberto I è stato riaperto proprio per fare fronte a queste situazioni di emergenza e per tutelare l’incolumità di personale sanitari e degenti.