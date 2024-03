Roma, turista italiana derubata a Termini: accorre la Polizia

Alle 11.35 di ieri mattina il personale di Polizia di Tor Carbone è stato chiamato a intervenire in piazza dei Cinquecento per un furto che si era consumato all’interno della stazione ferroviaria di Termini. E gli agenti sono corsi sul posto per verificare quanto era successo.

L’allarme dopo il furto di una borsa

Un ragazzo aveva sottratto la borsa con all’interno effetti personali, di una 41enne italiana. La tempestività di intervento dei poliziotti ha consentito di rintracciare nell’immediatezza l’autore del furto. Si tratta di un 20enne di nazionalità marocchina per il quale sono scattate immediatamente le manette, mentre la borsa è stata restituita immediatamente alla legittima proprietaria.

Il giovane ladro è a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il giovane ladro, nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Roma per la convalida dell’arresto, mentre resta estremamente alta l’attenzione delle forze dell’ordine, soprattutto in questi giorni di festa, nei confronti dell’area di Termini. La grande affluenza di turisti italiani e stranieri che si spostano per festeggiare la Pasqua con parenti e amici, induce a una maggiore attenzione.