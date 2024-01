Roma, 43enne torna a casa e trova i ladri: ‘Ho temuto di morire’

È rientrata a casa poco dopo le 19 di giovedì scorso 11 gennaio e si è chiusa la porta dietro pensando di essere al sicuro nella sua abitazione in via Nonantola sull’Ostiense, mai avrebbe immaginato di trovarsi di fronte un gruppo di ladri. Terrorizzata la donna, una 43enne romana, è stata minacciata con un coltello e con un piede di porco. È così che quello che doveva essere un furto si è trasformato in rapina.

Chiusa in una stanza e rapinata dei gioielli che aveva indosso

La vittima non ha esitato a collaborare con i malviventi, pur di non avere conseguenze più serie da quell’agguato. I ladri, sembra fossero in tre e tutti incappucciati, avrebbero chiuso la 43enne in una stanza e costretta a consegnargli i gioielli che aveva indosso: una collana e un anello. A seguire, non contenti, avrebbero continuato a rovistare in casa in cerca di denaro o altri preziosi e solo in seguito si sarebbero dileguati fuggendo da una finestra dell’appartamento, posto al primo piano dello stabile.

La Polizia s’è precipitata sul posto e ha avviato le indagini

Immediato l’allarme in Polizia. Gli agenti sono corsi e hanno raccolto la testimonianza della donna che, ancora estremamente provata dall’accaduto, ha ripercorso per filo e per segno quanto le era capitato. Gli agenti hanno subito avviato le indagini utili a risalire ai rapinatori, valutando la presenza di videocamere nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è verificato il fatto. Non è, infatti, escluso che per mezzo di video possano presto risalire ai malviventi.

Paura tra i residenti

A sconvolgere più di tutto la 43enne vittima della rapina, ma anche i suoi vicini, la constatazione di non potersi sentire al sicuro neanche nella propria casa. L’incontro con i rapinatori ha rappresentato un avvenimento estremamente grave che ha provocato un forte stato di angoscia tra i cittadini residenti nel quartiere.