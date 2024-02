Roma, 91enne pulisce il fucile in piena notte e gli parte un colpo: è grave

Grave incidente stamattina a Roma dove un uomo si è sparato accidentalmente con un fucile. A dare l’allarme la moglie che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

Un colpo d’arma da fuoco nel silenzio della notte. Così un uomo stamattina è rimasto ferito gravemente nella Capitale, nel quartiere della Garbatella. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme: il 91enne, questa la sua età, stava pulendo la sua doppietta quando improvvisamente è partito un colpo che lo ha ferito all’addome. L’uomo, che fortunatamente nonostante l’età non ha mai perso conoscenza, è stato quindi trasportato in Ospedale dove è giunto in codice rosso.

Spari alla Garbatella: anziano pulisce la doppietta e parte accidentalmente un colpo

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 5.30 di oggi mercoledì 28 febbraio 2024. L’episodio, come è comprensibile, ha generato momenti di paura tra i residenti, svegliati dal rumore acuto nel cuore della notte. La coppia vive alla Garbatella, precisamente in Via Alessandra Macinghi Strozzi: è qui che l’anziano, nel cuore della notte, ha preso la doppietta che aveva in casa per pulirla.

Qualcosa però, forse per una distrazione, è andato storto. L’arma infatti era carica e accidentalmente è partito un colpo che ha ferito l’anziano. Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato di Polizia San Paolo unitamente agli agenti del Commissariato di Tor Carbone. Il 91enne si trova ora ricoverato al San Camillo.