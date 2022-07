Roma: «Abbracciami e facciamo pace», ma con un morso gli stacca un pezzo d’orecchio

Una scena surreale quella a cui hanno assistito alcuni automobilisti nella notte a Roma. Un 20enne in evidente stato di alterazione si è messo in mezzo alla strada tentando di bloccare il traffico e in un caso è riuscito a colpire con un pugno una vettura che cercava di evitarlo. Ma a quel punto è accaduto l’impensabile.

Giovane aggredito in Via del Plebiscito a Roma

Siamo in Via del Plebiscito quando è da poco passata l’1.00 di notte. L’automobilista, un ragazzo di appena 19 anni, è infatti sceso dal veicolo per chiedere spiegazioni. L’ubriaco, un giovane quasi coetaneo, ha quindi chiesto scusa e ha perfino abbracciato il conducente per quanto accaduto.

Messicano stacca un pezzo d’orecchio al 19enne

Ma il suo obiettivo era un altro: approfittando dell’abbraccio l’uomo, di nazionalità messicana, infatti gli ha staccato, lesionandolo, con un morso un “pezzo” d’orecchio, con l’automobilista che tutto si sarebbe aspettato tranne che un gesto del genere.

Arrestato

L’aggressore – 20 anni la sua età – è stato così arrestato dai Carabinieri allertati nel frattempo. Dovrà rispondere dell’accusa di lesioni. Per la vittima invece è stato necessario il trasporto in Ospedale per le cure del caso.