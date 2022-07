Roma, adesso i cinghiali si presentano pure in Ospedale (FOTO E VIDEO)

Non più solo strade, scuole, stazioni della metro e chi più ne ha più ne metta. Adesso i cinghiali si sono “presentati” anche in Ospedale. E’ successo a Villa San Pietro, sulla Cassia. Le immagini, inevitabilmente, hanno fatto il giro del web rimbalzando ovunque sui social e scatenando l’ironia . ma anche l’indignazione – degli utenti.

Leggi anche: Roma, gatti e cinghiali avvelenati all’Insugherata: animali ‘bloccati’ a ridosso delle case (FOTO)

Cinghiali all’Ospedale San Pietro sulla Cassia

Queste alcune delle reazioni postate sotto i video:

“E’ mio l’ho portato a passeggio, ti piace? lui come vedi ama l’erba tagliata bene, non i rifiuti, e siccome è intelligente ti manda a dire ti farti un bel pomeriggio Dar Zagaja”.

“Aspettavano il risultato delle analisi“

“Pet therapy”

“Nuovo reparto Pappardelle. Caposala Sig.ra Salsicce, Primario Prof.Bistecca”

“Colpa della vecchia Amministrazione”

Il precedente

Ad onor del vero quella della presenza degli ungulati a ridosso delle strutture sanitarie Capitoline non è nemmeno una novità. A gennaio infatti diversi esemplari erano stati visti all’entrata del Policlinico Gemelli, ben undici come aveva mostrato un video. Anche in quel caso le riprese avevano scatenato un mix tra stupore, ironia e polemiche: di certo c’è che a Roma passano i mesi ma sul problema non vengono compiuti passi avanti.